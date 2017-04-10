К литовскому берегу прибило российскую торпеду

Литовские пограничники обнаружили предположительно учебную торпеду на берегу Балтийского моря, у поселка Нида на Куршской косе. Об этом сообщила служба охраны государственной границы балтийской республики, передает ТАСС.
"От места находки до границы с Российской Федерации расстояние примерно в 1 км", - отметили в погранведомстве. Часть Куршской косы принадлежит Литве, часть - России.
Четырехметровый цилиндрический предмет, по оценке военных, является учебной торпедой.
"На нем видны надписи на русском языке", - добавили пограничники.
В районе обнаружения снаряда работают саперы.
Обтекаемый корпус торпеды сильно корродировал. Предполагается, что в воде она пробыла не один год.
Напомним, Литва в течение 2015-2016 годов предоставила Украине 150 тонн военного снаряжения, включая пулеметы.