НАТО не признает выборы в Южной Осетии

Альянс не признает регионы Грузии - Абхазию и Южную Осетию - как независимые государства

НАТО считает незаконными "выборы" и "референдум", прошедшие в Южной Осетии в минувшее воскресенье, 9 апреля 2017 года. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску, передает Интерфакс-Украина.

"НАТО не признает так называемые президентские выборы и так называемый референдум, проведенные в грузинском регионе Южная Осетия в это воскресенье", - говорится в коммюнике пресс-секретаря, распространенном пресс-службой штаб-квартиры организации в Брюсселе.

По словам Лунгеску, односторонние шаги по изменению названия или статуса региона наносят ущерб усилиям по поиску надежного урегулирования ситуации в Грузии. Она отметила, что союзники по НАТО не признают регионы Грузии - Абхазию и Южную Осетию - как независимые государства.

"Альянс вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международных границах", - подчеркнула Лунгеску.

Напомним, "выборы" в Южной Осетии и "референдум" по названию государства прошли 9 апреля 2017 года. По итогам обработки порядка 90% бюллетеней, "победу" одержал спикер парламента республики Анатолий Бибилов.