Британские следователи по делу Литвиненко заявили, что их пытались отравить в России

За детективами велась слежка, их гостиничные номера тайно обыскали, также исчезло важное доказательство

Британские следователи, которые вели дело об отравлении экс-агента ФСБ Александра Литвиненко, заявили, что их пытались отравить в России, чтобы помешать расследованию. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

Британские офицеры, разыскивая подозреваемых в убийстве Литвиненко, были откомандированы на два дня в Москву. Теперь один из детективов рассказал, что он и его коллега стали жертвами отравления, симптомы которого были похожи на гастроэнтерит.

"Я помню, как однажды вечером мой офицер (коллега, который путешествовал с ним, - ред.) жаловался на спазмы в желудке и плохое самочувствие", - сообщил детектив Брайан Тарпи.

По его словам, на следующий день оба офицера были в генеральной прокуратуре РФ, после чего у него тоже возникли проблемы с желудком.

Детективы рассказали, что за ними велась слежка, а их гостиничные номера тайно обыскали. Также исчезло важное доказательство - запись интервью с одним из подозреваемых.

Британские детективы отметили, что их главной целью была встреча с подозреваемыми в убийстве Литвиненко Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Им позволили пообщаться с Ковтуном, который находился в больнице. Однако мужчина был полностью забинтован, были видны лишь его глаза, поэтому, отмечают следователи, на его месте мог быть кто угодно.

Напомним, Александр Литвиненко погиб 23 ноября 2006 года в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием-210.

Эксперт по радиации Мэтью Панчер, который расследовал отравление агента российских спецслужб Александра Литвиненко, был найден мертвым через пять месяцев после поездки в Россию.