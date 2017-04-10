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Норвегия повысила уровень террористической угрозы

Норвегия повысила уровень террористической угрозы
nothuffington.wordpress.com

Виной тому – теракты в Европе и России

10.04.17 73
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Спецслужбы Норвегии повысили национальный уровень террористической угрозы после того, как 17-летний россиянин был арестован по подозрению в размещении самодельной бомбы в центре Осло.

Об этом сообщает The Local.

"По словам представителей национальной Службы безопасности полиции Норвегии (PST), возможность террористической атаки теперь является более "вероятной", чем "возможной", из-за риска подражания нападениям после недавних атак в Стокгольме, Санкт-Петербурге, Лондоне, Берлине и Ницце", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый уровень угрозы будет действовать в течение двух месяцев.

"Пока что не ясно, на самом ли деле 17-летний юноша был намерен осуществить террористическую атаку", - заявил председатель PST Бенедикт Бйорнланд.

В то же время адвокат подростка отметила, что ее клиент отбросил обвинение, а также заявления СМИ, что он является сторонником "Исламского государства". По ее словам, "это была шутка мальчика".

Как известно, в Норвегии в ночь на 9 апреля задержали 17-летнего россиянина, который накануне заложил самодельную взрывчатку возле станции метро в Осло.

Полиция Осло вечером в субботу, 8 апреля, выявила возле станции метро "Гренланн" подозрительный предмет, размеры которого составляли около 30 на 30 сантиметров. Саперы провели контролируемый взрыв предмета, причем мощность взрыва оказалась сильнее, чем мог вызвать заряд взрывчатки, заложенной полицией.

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