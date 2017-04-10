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Главная » Мир » Ударить "Томагавками" по авиабазе в Сирии Трампа убедила его дочь Иванка, - СМИ
Конфликт в Сирии

Ударить "Томагавками" по авиабазе в Сирии Трампа убедила его дочь Иванка, - СМИ

Ударить "Томагавками" по авиабазе в Сирии Трампа убедила его дочь Иванка, - СМИ
Иванка и Дональд Трамп / Фото из открытых источников

Якобы, именно позиция дочери президента США в этом вопросе оказалась решающей

10.04.17 466
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Дочь президента США Дональда Трампа – Иванка подтолкнула отца нанести авиаудар по авиабазе в Сирии.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на информацию, которая поступила по закрытой линии премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и министру иностранных дел страны Борису Джонсону от посла в США Кима Даррока, передает УНИАН.

Издание пишет, что хотя Трамп был поражен кадрами гибели более 80 человек в результате химической атаки в Сирии, все же решающей позицией относительно действий в ответ на преступления армии Асада было мнение первой дочери Дональда Трампа. Ведь, как отметили министры, реакция администрации Трампа была "сильнее, чем ожидалось".

После удара США Иванка Трамп написала в своем Twitter: "Мы живем во времена, требующие тяжелых решений. Горжусь своим отцом, что он отказался принять эти чудовищные преступления против человечности".

Напомним, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет "Томагавк" были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в "жизненно важных интересах национальной безопасности Америки", чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.

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