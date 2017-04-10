К Смоленской катастрофе мог привести взрыв на борту

На борту президентского самолета Ту-154М перед катастрофой, вероятно, произошел взрыв термобарического заряда, который объясняет распад самолета на мелкие обломки и значительное повреждение тел жертв катастрофы.

Об этом говорится в фильме правительственной подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, представленном в понедельник в Варшаве, сообщает Укринформ.

"Очень много факторов указывают на то, что 10 апреля 2010 года на борту правительственного "Ту" произошел взрыв. Поломки приборов, что зарегистрированы на последних секундах полета, полная потеря энергоснабжения перед первым контактом с землей, расположение обломков самолета, специфический характер повреждений тел, аэродинамические исследования, сила, с которой одни из дверей (самолета) были вбиты в землю, — эти и много других фактов требовали от комиссии воспринять версию взрыва как полностью реальную", — отмечается в представленном фильме.

С целью подтверждения версии взрыва были проведены ряд экспериментов разных взрывных материалов: "В результате проведенных экспериментов можно сказать, что наиболее вероятной причиной взрыва был термобарический заряд, который привел к сильной взрывной волне, которая на своем пути уничтожала препятствия - разрывала корпус самолета, выбрасывала наружу тела жертв и срывала с них одежду".

Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором польская государственная делегация направлялась на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского преступления. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту самолета: президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши, общественные активисты.