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Главная » Мир » Пентагон: Американские "томагавки" уничтожили 20% боевой авиации Асада

Пентагон: Американские "томагавки" уничтожили 20% боевой авиации Асада

Пентагон: Американские "томагавки" уничтожили 20% боевой авиации Асада
Джеймс Мэттис / Фото: Reuters

Аэродром Шайрат сейчас невозможно использовать

11.04.17 233
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В результате удара крылатыми ракетами по военной базе сирийских правительственных сил Шайрат уничтожено 20% сирийской боевой авиации. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет Украинская правда со ссылкой на AFP.

"По оценке министерства обороны, удар привел к повреждению или уничтожению мест хранения топлива и боеприпасов, средств противовоздушной обороны, а также 20% оперативной авиации Сирии", - заявил Мэттис.

По данным главы Пентагона, в результате ракетного удара использовать взлетно-посадочную полосу аэродрома Шайрат в военных целях сейчас невозможно.

"Сирийское правительство потеряло возможность заправки и перезарядки вооружения воздушных судов на аэродроме Шайрат, и сейчас использование взлетно-посадочной полосы в военных целях бесполезно", - добавил он.

Ранее представитель центрального командования американских войск полковник Джон Томас сообщил, что удар США по аэродрому уничтожил более 20 сирийских самолетов.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.

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