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Главная » Мир » Материалы о Путине принесли журналистам New York Times Пулитцеровскую премию
Материалы о Путине принесли журналистам New York Times Пулитцеровскую премию
Фото: Wikiwand

Материалы о Путине принесли журналистам New York Times Пулитцеровскую премию

Репортеры рассказывали о борьбе с оппозицией в России и попытках президента РФ повлиять на политику других стран

11.04.17 108
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Журналисты газеты The New York Times получили Пулитцеровскую премию в номинации "Международный репортаж" за серию материалов о президенте России Владимире Путине и его попытках повлиять на политику других стран. Об этом сообщает Украинская правда.

Журналисты были отмечены за серию публикаций Russia’s Dark Arts.

Репортеры рассказывали об "армии троллей", серии смертей критиков Кремля, использовании Интерпола для поиска оппонентов российских властей, кибератаках во время президентской кампании в США, российских хакерах и последствиях внешней политики РФ.

В номинации "Служение обществу" победили журналисты The New York Daily News и ProPublica. Представители обоих изданий были награждены за освещение темы выселения представителей меньшинств из государственного жилья в Нью-Йорке.

Материалы журналистов из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о панамских оффшорах победили в номинации "Объяснительная журналистика". Среди авторов работ — Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский.

В номинации "Национальный репортаж" победил журналист The Washington Post Дэвид Фарентхолд за материалы о благотворительной организации Дональда Трампа.

 

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