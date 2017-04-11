Канада готова ввести новые санкции против РФ

Поддержка Россией режима Башара Асада в Сирии, который осуществил химическую атаку против собственного народа, побуждает международное сообщество к ужесточению санкций против Кремля.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.

"Следует поставить Россию в известность об её ответственности за кровавые действия режима Асада на прошлой неделе. Поэтому мы всегда открыты к сотрудничеству с нашими друзьями, союзниками и партнерами ради отправки России посыла с помощью санкций и других мер", - сказал премьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер республиканцев в Сенате допускает введение новых санкций против РФ

Трюдо считает, что страны, которые поддерживали режим Асада, несут часть ответственности за химические атаки на мирных граждан.

Он добавил, что действующий президент Сирии Башар аль-Асад скомпрометировал себя и больше не может быть частью политического решения кризиса в стране.

"Бесспорно, те, кто виновен в совершении таких военных преступлений против мирных граждан, - а Асад и его режим виновны в этом - должны быть привлечены к ответственности, а нам нужно как можно быстрее продвигаться к установлению в Сирии стабильности и мира, в котором нет места Асаду", - отметил премьер-министр Канады.

Напомним, Великобритания намерена добиваться от партнеров по G7 принятия новых санкций против России за поддержку сирийского режима, который, по ее мнению, применил химическое оружие в провинции Идлиб.