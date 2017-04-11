СМИ: В США уверены, что Россия знала о подготовке химической атаки в Сирии

Руководство Соединенных Штатов пришло к выводу, что Россия заранее знала о применении химического оружия в Сирии на прошлой неделе. Об этом заявил высокопоставленный представитель США, передает УНИАН со ссылкой на Associated Press.

Чиновник рассказал, что беспилотник, которым управляли россияне, пролетал над больницей, к которой бросились пострадавшие в результате химической атаки. Через несколько часов после пролета беспилотника истребители российского производства начали бомбить больницу. Американские чиновники считают, что это была попытка скрыть использование химического оружия.

Высокопоставленный чиновник заявил, что у США пока нет доказательств причастности России к химической атаки на севере Сирии. Но присутствие дрона над больницей не могло быть совпадением, и Россия знала, что будет химическая атака, а жертвы обратятся в больницу.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "томагавк" по авиабазе правительственных войск Шайрат после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.