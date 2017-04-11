Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В КНДР заявили, что готовы к войне с США
В КНДР заявили, что готовы к войне с США
Флаг КНДР / Фото: tert.am

В КНДР заявили, что готовы к войне с США

Северная Корея отреагировала на усиление военного присутствия Соединенных Штатов в регионе

11.04.17 84
0000

Северная Корея угрожает жестко противодействовать любым шагам военного характера после того, как США приняли решение направить авианосец "Карл Винсон" и его боевую группу в воды близ Корейского полуострова.

Об этом сообщило государственное агентство КНДР, передает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

"Мы заставим США нести полную ответственность за катастрофические последствия их возмутительных действий", - заявил пресс-секретарь МИД КНДР.

"Если США рискнет сделать шаг военными действиями, призывая к упреждающему удару и уничтожению штаба, то КНДР готова отреагировать на любой режим войны, который пожелает США", - говорится в заявлении.

Напомним, США направили в район Корейского полуострова ударную группу своего флота со главе с авианосцем "Карл Винсон". Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержания безопасности в регионе.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
СМИ: В США уверены, что Россия знала о подготовке химической атаки в СирииПентагон: Американские "томагавки" уничтожили 20% боевой авиации АсадаУдарить "Томагавками" по авиабазе в Сирии Трампа убедила его дочь Иванка, - СМИ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 3480
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 13562
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 8781
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 2059
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2223
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 5953
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 24662
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3477
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 34720
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 852
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 31373 / 33988
  2. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 12216 / 13524
  3. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 7905 / 10547
  4. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 3982 / 24662
  5. Романа Безсмертного оштрафовали на 5 тысяч гривен 2788 / 3139
  6. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 2720 / 13562
  7. Запуск украинского "Лыбидя" перенесли в пятый раз 1989 / 2355
  8. Харьковский бронетанковый завод показал, как проверяет танки перед отправкой в ВСУ 1971 / 2170
  9. Украину оккупируют дожди 1935 / 2069
  10. Летай, подешевело. Почему украинский туристический рынок накрыла волна банкротств 1929 / 5464
  1. Нацкомиссия отменила абонплату за газ 111 / 33988
  2. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 44 / 10547
  3. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 24 / 24662
  4. Министр обороны Литвы рассказал о поставках летального оружия в Украину 16 / 13524
  5. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 16 / 13562
  6. Башня, свисающая с неба. Станет ли Analemma Tower нашим небесным домом 8 / 1643
  7. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 8 / 3480
  8. Люди и цены. Олег Прохоренко о справедливой стоимости отечественного газа 6 / 680
  9. Живущие параллельно. Почему в России много людей, которые нам не враги 6 / 685
  10. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 6 / 3477
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.