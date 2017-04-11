В КНДР заявили, что готовы к войне с США

Северная Корея отреагировала на усиление военного присутствия Соединенных Штатов в регионе

Северная Корея угрожает жестко противодействовать любым шагам военного характера после того, как США приняли решение направить авианосец "Карл Винсон" и его боевую группу в воды близ Корейского полуострова.

Об этом сообщило государственное агентство КНДР, передает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

"Мы заставим США нести полную ответственность за катастрофические последствия их возмутительных действий", - заявил пресс-секретарь МИД КНДР.

"Если США рискнет сделать шаг военными действиями, призывая к упреждающему удару и уничтожению штаба, то КНДР готова отреагировать на любой режим войны, который пожелает США", - говорится в заявлении.

Напомним, США направили в район Корейского полуострова ударную группу своего флота со главе с авианосцем "Карл Винсон". Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержания безопасности в регионе.