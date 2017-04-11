Во Франции после массовой драки полностью сгорел лагерь для беженцев

На севере Франции в Гранд-Сенте, неподалеку от Дюнкерка, после массовой драки между афганскими и курдскими мигрантами полностью сгорел лагерь для беженцев. В ходе беспорядков пострадали шесть человеку, еще десять пострадали в результате пожара. Об этом сообщает DW.

Утихомирить мигрантов пытались бойцы спецподразделения полиции CRS. Беженцы оказывали им сопротивление, в частности, бросали камни.

Примерно 300 деревянных построек лагеря сгорели до основания. Огонь от пожара был виден на расстоянии многих километров. Около 1500 обитателей лагеря эвакуированы, в основном это иракские курды. Они будут размещены во временных жилищах.

Драки в лагере случались и ранее. Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру в середине марта объявил о намерении как можно скорее его ликвидировать. Он назвал положение в лагере не выдерживающим критики, сославшись на драки между его обитателями.

Ситуация в Гранд-Сенте обострилась после того, как в октябре 2016 года был снесен нелегальный лагерь мигрантов в Кале, получивший название "джунгли". Тысячи человек из него были распределены по всей Франции.