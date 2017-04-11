Лидеры Кипра возобновили переговоры о воссоединении острова

Лидеры этнически разделенного Кипра 11 апреля возобновили поддерживаемые ООН мирные переговоры о воссоединении разделенного острова. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Переговоры, очевидно, будут сложными из-за значительных расхождений, и пока никто не прогнозирует, завершатся ли они подписанием каких-то договоренностей.

Лидер греков-киприотов Никос Анастасиадес обвиняет лидера турок-киприотов Мустафу Акинджи в торможении ключевых вопросов.

В свою очередь Акинджи заявляет, что их оппоненты не соглашаются с основным требованием равного партнерства в управлении вероятной федерацией, особенно относительно председательства по очереди.

Наиболее проблемной частью переговоров является вопрос собственности, которая принадлежала грекам-киприотам до турецкого вторжения в 1974 году. Сторонам необходимо договориться, отдавать ли эту собственность грекам или выплачивать компенсацию, и если да, то в каком размере.

Сторонам еще необходимо обсудить вопрос пребывания на острове турецких войск, численность которых оценивается в 30 тысяч человек.

Также надо решить, кто будет гарантом выполнения соглашений - Евросоюз или Британия, у которой на острове есть две военные базы.

Напомним, в январе 2017 года в Женеве состоялись переговоры о воссоединении Кипра, где обсуждали вопросы безопасности и гарантий.

Они завершились без подписания соглашения, но с решением продолжить обсуждение на техническом уровне до повторного созыва вновь на политическом уровне.