На юго-востоке Турции произошел мощный взрыв городе Диярбакыр, населенном преимущественно курдами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности и свидетелей, передает Укринформ.
"В результате взрыва несколько человек получили ранения", - сообщили в силах безопасности.
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Отмечается, что взрыв прогремел в центральном районе Баглар.
По информации KomNewsCom, взрыв прогремел возле полицейской школы. Есть много раненых.
#BREAKING: explosion in Turkey's southeast Diyarbakir at Police school. Many injured - reports Kom News pic.twitter.com/OPqFMgJjOw— Kom News (@KomNewsCom) 11 апреля 2017 г.
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