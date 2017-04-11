На юго-востоке Турции произошел мощный взрыв городе Диярбакыр, населенном преимущественно курдами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности и свидетелей, передает Укринформ.

"В результате взрыва несколько человек получили ранения", - сообщили в силах безопасности.

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Отмечается, что взрыв прогремел в центральном районе Баглар.

По информации KomNewsCom, взрыв прогремел возле полицейской школы. Есть много раненых.

#BREAKING: explosion in Turkey's southeast Diyarbakir at Police school. Many injured - reports Kom News pic.twitter.com/OPqFMgJjOw — Kom News (@KomNewsCom) 11 апреля 2017 г.

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