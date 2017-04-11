В Молдове задержали трех мэров по подозрению в коррупции

По делу о коррупции в Молдавии задержаны 12 человек, среди них - три мэра, четыре директора гимназий и руководители пяти компаний. Об этом заявила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински, передают РИА Новости.

"Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали за 72 часа 12 человек. Среди них три мэра, четыре директора гимназий из разных районов и руководители пяти компаний. Они подозреваются в организации незаконных тендеров, проводимых в рамках инвестиционных проектов, в пользу ряда экономических агентов", - сказала Старински.

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По версии прокуроров, представители руководства Фонда энергоэффективности совместно с экономическими агентами, работниками местных органов власти, советниками и главами образовательных учреждений организовали схему, позволявшую направлять денежные средства в особо крупных размерах в компании, которые продвигались гражданами, причастными к этому преступлению.

"Речь идет об оплате работ по повышению эффективности потребления энергии, термоизоляции, строительству и капитальному ремонту. Операция продолжается", - прокомментировала Старински.

Напомним, 20 марта бывший депутат парламента Молдовы Юрий Болбочану был задержан правоохранителями Молдовы в рамках расследования дела о шпионаже в пользу России.