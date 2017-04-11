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Главная » Мир » МВД Турции: Взрыв в Диярбакыре произошел во время ремонтных работ и не был терактом

МВД Турции: Взрыв в Диярбакыре произошел во время ремонтных работ и не был терактом

МВД Турции: Взрыв в Диярбакыре произошел во время ремонтных работ и не был терактом
Взрыв прогремел возле полицейской школы в городе Диярбакыр

Один человек получил тяжелые ранения

11.04.17 29
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Взрыв в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции не является терактом. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает 112 Украина со ссылкой на NTV.

"Не было никакого вмешательства извне. Взрыв произошел во время ремонтных работ. Один человек тяжело ранен, остальные легко ранены", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Турции в городе Диярбакыр в центральном районе Баглар произошел мощный взрыв.

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