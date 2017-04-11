СМИ: Путин и Тиллерсон встретятся 12 апреля

Президент России Владимир Путин встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в среду, 12 апреля. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к МИДу, и один, знакомый с ходом организации визита.

Визит Тиллерсона в Москву начнется во вторник, 11 апреля. Госсекретарь США прибудет в Москву из Италии после саммита министров иностранных дел "большой семерки".

Напомним, 9 апреля в СМИ появилась информация, что встреча с президентом России Владимиром Путиным исчезла из расписания визита государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона в Москву.