Страны G7 не договорились о новых санкциях против России и Сирии

Решение этого вопроса отложили до окончания расследования химической атаки на сирийский город

Руководители министерств иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о возможном расширении санкций против России и Сирии. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, передает Русская служба ВВС со ссылкой на Reuters.

Ранее министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что на встрече будет обсуждаться возможное расширение санкций против высокопоставленных военных из России и Сирии.

По данным источников ВВС, решение вопроса о введении новых санкций против России и Сирии решено отложить до окончания расследования химической атаки на сирийский город, из-за которой и обсуждалась возможность их введения.

Напомним, Вопрос расширения санкций против России стал обсуждаться после того, как находящийся под контролем сирийских повстанцев город Хан-Шейхун в провинции Идлиб подвергся химической атаке. Жертвами распыления газа, предположительно зарина, стали более 80 человек, в том числе дети.

США и страны ЕС возложили ответственность за произошедшее на силы, подконтрольные Башару Асаду, а также российских военных, которые поддерживают армию Сирии.

Американская авиация в качестве ответа нанесла ракетные удары по военной базе сирийских сил, уничтожив часть правительственной авиации.

9 апреля постпред США при НАТО Никки Хейли заявила, что власти США могут расширить санкции против России из-за Сирии.