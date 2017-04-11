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Главная » Мир » Россия должна выбрать между Асадом и США, - Тиллерсон

Россия должна выбрать между Асадом и США, - Тиллерсон

Россия должна выбрать между Асадом и США, - Тиллерсон
Рекс Тиллерсон / Фото: Miguel Juarez Lugo/Global Look Press

Соединенные Штаты не видят роли для Асада в будущем Сирии

11.04.17 217
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил России сделать выбор: принять сторону США и стран-союзников по Сирии, или стать на сторону Ирана, Хезболлы и сирийского президента Башара Асада. Об этом Тиллерсон заявил после встречи G7 в Италии, после которой он должен отправиться в Москву, передает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Тиллерсон сказал, что пока неизвестно, провалила ли Россия свои обязательства по лишению Сирии химического оружия, или просто была некомпетентной в этом вопросе. Но, по его словам, это не имеет большого значения для погибших.

"Мы не можем позволить этому случиться снова. Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и играть важную роль ", - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что Россия может сохранить свой союз с этой группой, но это, по его мнению, не будет служить интересам России в долгосрочной перспективе.

Тиллерсон подчеркнул, что США не видят роли для Асада в будущем Сирии, учитывая, что он потерял легитимность.

"Для всех нас понятно, что правление семьи Асада подходит к концу. Но вопрос в том, как это закончится. И сам переход может быть очень важным, с нашей точки зрения, для стабильности внутри единой Сирии", - добавил Тиллерсон.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.

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