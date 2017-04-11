Теракт в Стокгольме: подозрения со второго задержанного сняты

Арестовывать его не будут, но депортируют

Прокуратура Швеции не видит оснований для ареста второго задержанного в связи с терактом в Стокгольме, совершенным 7 апреля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Таким образом прокуратура сняла обвинения и решила отозвать ордер об аресте подозреваемого. Оснований для его ареста нет.

Однако задержанный не будет отпущен на свободу в связи с принятым ранее решением о его депортации с территории Швеции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Стокгольме 10 тысяч человек вспоминали жертв теракта

Ранее сообщалось, что в совершении преступления признался гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. Ранее он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов, а летом прошлого года получил отказ в предоставлении разрешения на проживание в Швеции.

Напомним, в Стокгольме 7 апреля 2017 года грузовик въехал в толпу людей. Погибли 4 человека. Ранения получили 15. В грузовике, давившем людей, полиция обнаружила устройство, похожее на взрывное. Полиция задержала двух подозреваемых.