Путин об обвинениях властей Сирии в химической атаке: "Скучно, девочки"

В результате химатаки в Идлибе погибли 84 человека, в том числе 27 детей

Президент России Владимир Путин заявил, что ему "скучно" слышать обвинения в адрес России и Сирии в связи с химической атакой в сирийском Идлибе. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали", - сказал Путин.

По его словам, ситуация с химической атакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США начали военную кампанию в Ираке.

"Это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене", - сказал российский президент по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттарелла.

Напомним, 4 апреля 2017 года войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек. 6 апреля вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе.

11 апреля руководители министерств иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о возможном расширении санкций против России и Сирии. Решение вопроса о введении новых санкций против России и Сирии решено отложить до окончания расследования химической атаки на сирийский город.