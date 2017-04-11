Трамп решит главную проблему Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп, комментируя заявление КНДР о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова, заявил, что Северная Корея "ищет неприятностей".

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

При этом Трамп подчеркнул, что было бы хорошо, если бы Китай помог в решении конфликта.

"Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если же нет, то мы будем решать эту проблему без них! США", - написал Трамп.

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Напомним, Северная Корея заявила, что "готова к войне", после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. КНДР предупредила о "катастрофических последствиях" в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США.