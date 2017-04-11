Порошенко поговорил по телефону с Тиллерсоном

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных штатов Америки Рексом Тиллерсоном.
Об этом сообщает пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.
"Президент Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Тиллерсоном", - написал Цеголко в Twitter.
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Напомним, на среду, 12 апреля, в Москве запланированы переговоры Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Не исключено, что госсекретарь США встретится и с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным российских СМИ, Тиллерсон уже прибыл в Москву.