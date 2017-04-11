В 2020 году в России начнется серийное производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2 "Белый лебедь".

В планах - производить ежегодно 2–3 новых самолета, сообщает "Военное.рф".

Первый опытный экземпляр Ту-160М2 должен подняться в воздух в 2018 году, а с 2020 года на Казанском авиазаводе начнется его серийное производство.

Одновременно с производством Ту-160М2 также продолжится модернизация эксплуатируемых самолетов дальней авиации — стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Все они постепенно проходят модернизацию для того, чтобы отвечать современным требованиям.

От Ту-160М2 в результате модернизации от базовой модели останется только планер, по-прежнему отвечающий всем современным требованиям. Содержимое самолета, включая авионику, радиоэлектронное оборудование, кабину пилотов, средства связи, управления и ряд систем вооружения, заменят на новое, что значительно улучшит характеристики ракетоносца и повысит его летно-технические параметры, в частности силу тяги двигателей НК-32 и дальность полета без дозаправки в воздухе.

Напомним, Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970–1980-х годах. Это самый большой и самый мощный в военной авиации самолёт с изменяемой геометрией крыла. Также это самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении.