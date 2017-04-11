Четвертый проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии предложен в ООН

Великобритания, США и Франция распространили в Совете Безопасности ООН переработанный вариант своего проекта резолюции по расследованию химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Twitter постоянного представителя Соединенного Королевства при ООН Мэттью Райкрофта.

Райкрофт призвал всех членов Совбеза поддержать документ, а также высказался в пользу "надлежащего политического процесса", который приведет к мирному урегулированию конфликта в Сирии.

Отметим, на прошлой неделе на рассмотрение СБ ООН были внесены три проекта резолюции.

Первый, предложенный Великобританией, США и Францией, требует от Дамаска передать следственной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю информацию о полетах авиации в день инцидента, а также предоставить доступ на военные базы, с которых могли наноситься удары по Хан-Шейхуну.

Второй, подготовленный Россией, предусматривает отправку экспертов ООН и ОЗХО на место инцидента.

Третий проект резолюции был распространен 10 временными членами Совбеза в качестве компромиссного варианта. Обсуждение документов было прервано после того, как США 7 апреля нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс.

Напомним, Путин заявил, что ему "скучно" слышать обвинения в адрес России и Сирии в связи с химической атакой в сирийском Идлибе.