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Главная » Мир » Евросоюз официально продлил санкции в отношении Ирана

Евросоюз официально продлил санкции в отношении Ирана

Евросоюз официально продлил санкции в отношении Ирана
Иллюстративное фото

Ограничительные меры были впервые введены в 2011 году

11.04.17 31
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Совет Европейского Союза продлил еще на год – до 13 апреля 2018 года – санкции в отношении Ирана, введенные в ответ на грубые нарушения прав человека.

Соответствующее решение, которое цитируют мировые СМИ, Совет ЕС принял во вторник, 11 апреля.

Ограничительные меры против Ирана включают запрет на поездки и замораживание активов 82 граждан и одной организации. Также запрещается экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга связи.

Эти санкции были впервые введены в 2011 году.

Напомним, что в феврале США расширили санкции против Ирана из-за испытания баллистической ракеты.

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