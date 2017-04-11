Евросоюз официально продлил санкции в отношении Ирана

Ограничительные меры были впервые введены в 2011 году

Совет Европейского Союза продлил еще на год – до 13 апреля 2018 года – санкции в отношении Ирана, введенные в ответ на грубые нарушения прав человека.

Соответствующее решение, которое цитируют мировые СМИ, Совет ЕС принял во вторник, 11 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран заинтересован в сотрудничестве с портами Украины

Ограничительные меры против Ирана включают запрет на поездки и замораживание активов 82 граждан и одной организации. Также запрещается экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга связи.

Эти санкции были впервые введены в 2011 году.

Напомним, что в феврале США расширили санкции против Ирана из-за испытания баллистической ракеты.