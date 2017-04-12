Хельсинки станет центром по борьбе с кибератаками, пропагандой и дезинформацией

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Организация будет располагаться в Хельсинки, на ее базе будет сформирована сеть экспертов.

Ожидается, что к концу 2017 года в центре будет работать команда из десяти человек. По словам министра иностранных дел Финляндии Тимо Соини, создание центра послужит толчком для сотрудничества между НАТО и ЕС в сфере информационной безопасности. Сотрудники центра смогут оказывать быструю помощь странам, которые подвергаются гибридным атакам.

Так, в отличие от центра кибербезопасности НАТО в Эстонии, который функционирует с 2008 года, у центра в Финляндии будет более широкий охват: его членами смогут стать западные страны, не входящие в НАТО.

Первоначальный годовой бюджет организации составит 1,5 млн евро. Финляндия должна обеспечить половину финансирования.

Напомним, НАТО заявляет об усилении Россией пропаганды и дезинформации.