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Главная » Мир » Хельсинки станет центром по борьбе с кибератаками, пропагандой и дезинформацией

Хельсинки станет центром по борьбе с кибератаками, пропагандой и дезинформацией

Хельсинки станет центром по борьбе с кибератаками, пропагандой и дезинформацией
Фото из открытых источников

В отличие от профильного центра НАТО в Эстонии, у финского будет более широкий охват

12.04.17 61
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Несколько стран Евросоюза и НАТО подписали соглашение о создании в Финляндии центра по борьбе с кибератаками, пропагандой и дезинформацией.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Организация будет располагаться в Хельсинки, на ее базе будет сформирована сеть экспертов.

Ожидается, что к концу 2017 года в центре будет работать команда из десяти человек. По словам министра иностранных дел Финляндии Тимо Соини, создание центра послужит толчком для сотрудничества между НАТО и ЕС в сфере информационной безопасности. Сотрудники центра смогут оказывать быструю помощь странам, которые подвергаются гибридным атакам.

Так, в отличие от центра кибербезопасности НАТО в Эстонии, который функционирует с 2008 года, у центра в Финляндии будет более широкий охват: его членами смогут стать западные страны, не входящие в НАТО.

Первоначальный годовой бюджет организации составит 1,5 млн евро. Финляндия должна обеспечить половину финансирования.

Напомним, НАТО заявляет об усилении Россией пропаганды и дезинформации.

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