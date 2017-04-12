Взрыв в Дортмунде: стали известны первые подробности

Руководство футбольного клуба "Боруссия" прокомментировало взрыв возле автобуса с футболистами, который направлялись на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако". Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на немецкие СМИ.

Генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что все футболисты дортмундского клуба находятся в шоке после взрыва.

"Была совершена атака на автобус команды. Вся команда находится в шоке. Такие события не выходят из головы. Я надеюсь, что команда будет способна в такой ситуации выглядеть конкурентоспособной в завтрашнем матче", ­ цитирует Ватцке Bild.

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Подробности взрыва рассказал вратарь "Боруссии" Роман Бюрки.

"Оглушительный взрыв произошел, когда автобус свернул на главную улицу. Я сидел в заднем ряду рядом с Марком Бартра, который был ранен осколком заднего окна. После случившегося мы все сразу же легли на пол. Сказать, что мы все в шоке, - значит не сказать ничего", - цитирует Бюрки Ran.

По словам представителя "Боруссии" Саши Флигге, в результате атаки на автобус команды у защитника команды Марка Бартры сломана кость, по этому поводу игрока уже прооперировали, также ему удалили посторонние предметы из тела. Об этом сообщает AJC.

Не смотря на вчерашний инцидент, президент "Боруссии" Райнхард Раубалль выразил уверенность, что игроки хорошо сыграют 12 апреля с "Монако".

"Для игроков это чрезвычайно сложная ситуация. Но они профессионалы и, я уверен, отлично выполнят свою работу завтра. Было бы просто ужасно, если бы команда находилась под влиянием людей, устроивших это сумасшествие. В среду будет очень важно послать обществу позитивные сигналы", - подчеркнул Раубалль.

На данный момент полиция продолжает инцидент. Спустя некоторое время после взрыва правоохранители сообщили, что, скорее всего, были использованы "серьезные взрывчатые вещества". Также правоохранители заявили, что взрывы можно считать атакой, направленной на "Боруссию". Позднее на месте взрыва было найдено письмо, автор которого заявил об ответственности за атаку.

В то же время полиция пока не подтверждает, что взрывы были терактом.

Напомним, 11 апреля перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" в Дортмунде произошел взрыв. Происшествие случилось всего в 10 километрах от стадиона. Матч перенесли на 12 апреля.