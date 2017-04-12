Трамп: США не планируют военную операцию против Асада

Американский президент считает, что после ракетного удара по авиабазе в Хомсе ситуация в Сирии улучшиться

США не собираются начинать военную операцию в Сирии, несмотря на ракетные удары по авиабазе в Хомсе 7 апреля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business, передает Украинская правда.

"Мы не собираемся в Сирию… Но когда я вижу людей, использующих ужасное, ужасное химическое оружие ... и вижу этих красивых детей, которые умирают в объятиях отца, или задыхающихся детей ... когда вы это видите, я немедленно позвонил генералу Маттису", - заявил американский президент.

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Он также отметил, что ранее принять меры по ситуации в Сирии должен был бывший президент Барак Обама.

"То, что я сделал, должно было быть сделано администрацией Обамы задолго до того, как я это сделал. Я думаю, что сейчас в Сирии будет намного лучше, чем было", - сказал Трамп.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "томагавк" по авиабазе правительственных войск Шайрат после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.