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Главная » Мир » Фото В Литве учились отражать атаки "зеленых человечков"
<span class="label red">Фото</span> В Литве учились отражать атаки "зеленых человечков"
Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Фото В Литве учились отражать атаки "зеленых человечков"

Имитировалось вторжение диверсантов вымышленного государства Удия

12.04.17 92
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Пограничники, полицейские и сотрудники общественной безопасности Литвы во вторник,11 апреля, приняли участие в учениях по отражению действий диверсантов на государственной границе. Об этом сообщает Delfi.

Согласно легенде учений, специальные силы недружественного Литве государства Удия нелегально пересекли границу и собираются занять одну из пограничных застав, а также комиссариат полиции Шальчининкай. После того, как силы Удии были замечены, на участке пограничной пропала радиосвязь. Имитировалось вторжение около 30-ти диверсантов, которым удалось занять комиссариат полиции. Более десяти полицейских во время вторжения были "убиты".

"Имитировалось вторжение "зеленых человечков" на территорию Литвы, высадка из поезда", - сообщил министр внутренних дел Еймутис Мисюнас.

Временный глава полиции, наблюдавший за имитацией преступных действий, сообщил, что некоторые жители обратились в Центр общей помощи (ЦОП). Глава МВФД Мисюнас же, в свою очередь, отметил, что ЦОП не предоставил никакой информации об инцидентах, а это, по его словам, демонстрирует, что жители, видевшие "зеленых человечков", не позвонили по номеру 112.

Позже пресс-секретарь ЦОП Вильма Юозявичюте сообщила, что были получены звонки жителей во время учений, однако специалисты других служб об этом не информировали, поскольку люди не просили о помощи.

"Некоторые возмущались, что куда-то не могут проехать. Другие спрашивали о том, что происходит", - сказала Юозявичюте.

В Литве обеспокоены гибридными угрозами после проведенной в 2014 году Россией аннексии Крыма. Однако литовский министр не подтвердил, что во время учений готовились противостоять именно российским диверсантам.

"Это были не показательные учения, на них не было ни стрельбы, ни дыма. Такие вражеские силы передвигались бы тихо и быстро, поэтому очень важно их вовремя заметить, сообщить об их передвижении и адекватно реагировать", - сказал Мисюнас.

Фото: DELFI / Andrius Ufartas

 

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