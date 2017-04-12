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Главная » Мир » Трамп: Россия поддерживает в Сирии "животное"

Трамп: Россия поддерживает в Сирии "животное"

Трамп: Россия поддерживает в Сирии "животное"
Дональд Трамп / hoteldeluxes.com

Поддержка РФ Асада мешает мирному урегулированию в стране

12.04.17 2181
2000

Президент США Дональд Трамп назвал сирийского диктатора Башара Асада "животным". Об этом он заявил, говоря о химических атаках в провинции Идлиб, передает УНИАН со ссылкой на Fox News.

"Думаю, это очень плохо для России, это очень плохо для человечества, это очень плохо для этого мира. Когда сбрасываются химические или бочковые бомбы... прямо в центр группы людей... Это (сделало, - ред.) животное", - отметил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что если бы Россия не поддерживала режим Асада, ситуация в Сирии уже была бы урегулирована.

"Если бы Россия не вошла и не поддержала это животное, не было бы проблемы сейчас", - заявил Трамп.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "томагавк" по авиабазе правительственных войск Шайрат после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.

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