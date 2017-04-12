Путин сравнил членов НАТО с китайскими болванчиками

Президент России Владимир Путин сравнил реакцию членов НАТО на удары США по сирийской авиабазе с поведением китайских болванчиков. Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит", - заявил Путин в интервью телеканалу "Мир".

По словам президента России, доказательств применения химического оружия сирийскими войсками нет.

"А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции совета безопасности ООН наносится удар по суверенной стране", - сказал Путин.

Напомним, 4 апреля 2017 года войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек. 6 апреля вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе правительственных войск в Хомсе, где предположительно хранилось химическое оружие.