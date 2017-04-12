На текстильной фабрике в городе Текирдаг на северо-западе Турции произошел мощный взрыв. Госпитализированы 29 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, в результате взрыва произошла утечка ядовитого вещества, которым отравились пострадавшие.
Остальных рабочих эвакуировали. На место происшествия прибыли глава округа Черзекей и мэр Текирдага. Причина ЧП устанавливается.
Напомним, 11 апреля на юго-востоке Турции в городе Диярбакыр в центральном районе Баглар произошел мощный взрыв. По информации МВД страны, взрыв произошел во время ремонтных работ. Один человек был тяжело ранен.