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Главная » Мир » Грузия отказалась покупать российский газ

Грузия отказалась покупать российский газ

Грузия отказалась покупать российский газ
Фото: inforos.ru

Страна полностью переходит на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана

12.04.17 136
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Грузия намерена до конца года не заключить ни одной сделки по приобретению газа у российского концерна Газпром. Об этом заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе, передает Business-Грузия.

В грузинском ведомстве отметили, что в январе-марте 2017 года объем закупок природного газа из России составил 100 миллионов кубических метров. В феврале - 70 миллионов кубометров.

С апреля Грузия полностью переходит на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана. Основным поставщиком голубого топлива в Грузию является Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR).

По оценке минэнерго страны, в этом году в Грузию поступит 2,457 млрд кубометров газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд кубометров (95,5%).

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