Великобритания заявила о возможном вмешательстве РФ и Китая в голосование за Brexit

7 июня 2016 года за 100 минут до прекращения регистрации для участия в референдуме правительственный сайт стал недоступен

Иностранные государства, такие как Россия и Китай, могли вмешиваться в процесс голосования на референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на парламентскую комиссию, которая расследовала причины сбоев в работе сайта, на котором граждане Британии зарегистрировались для участия в референдуме, передает Укринформ.

"Комиссия не установила, кто может быть ответственным (за сбои в работе сайта, - ред.), но отметила, что Россия и Китай используют метод кибератак, основанный на понимании психологии масс и на том, как использовать отдельные личности в своих интересах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у России и Китая уже был опыт проведения кибератак во время президентских выборов в США и Франции с целью влияния на них.

В отчете парламентской комиссии говорится, что причиной выхода сайта из строя стала DDoS-атака с использованием ботнетов.

Напомним, что 7 июня 2016 года за 100 минут до прекращения регистрации для участия в референдуме правительственный сайт стал недоступен. Регистрация была продолжена, однако существовали опасения, что несколько десятков тысяч жителей Великобритании из-за сбоя не смогли воспользоваться правом голоса.

В то же время правительство заявило, что в последний день более 500 тысяч человек пытались зарегистрироваться на референдум, что является беспрецедентным всплеском спроса.

На результаты референдума, отмечается в отчете, сбои в работе сайта не повлияли.

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Напомним, референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За то, чтобы страна прекратила членство в Евросоюзе, проголосовали 52 процента участников референдума.