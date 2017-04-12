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Главная » Мир » Навальный протрубил сбор на новую протестную акцию 12 июня
Навальный протрубил сбор на новую протестную акцию 12 июня
Алексей Навальный / Фото из открытых источников

Навальный протрубил сбор на новую протестную акцию 12 июня

В РФ в этот день отмечается День России

12.04.17 268
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Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил сбор на новую протестную акцию в Москве, говорится в сообщении на его сайте.

"Давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. Привлечем еще больше городов, соберем еще больше народу", - заявил политик.

В РФ 12 июня отмечается праздник - День России.

"Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека", - призвал Навальный.

Напомним, предыдущая волна массовых акций протеста прошла в России 26 марта. Тогда же был задержан и Навальный.

27 марта московский суд оштрафовал его на 20 000 рублей (350 долларов) за организацию протестной акции. Оппозиционера посадили под арест за неповиновение полиции. 10 апреля он вышел на свободу после пятнадцати суток, проведенных под арестом.

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