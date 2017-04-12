После обострения ситуации на Корейском полуострове в район политической эскалации военное руководство США направило ударную группу американского флота. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на CNN.

Это решение было принято, чтобы предотвратить проведение режимом КНДР шестого испытания ядерного оружия.

В состав флотилии помимо авианосца Карл Уинсон из состава Третьего флота США с главной базой в Сан-Диего входят два эсминца и крейсер с управляемыми ракетами, способными перехватывать баллистические ракеты. При этом район, куда направляется группа, входит в зону ответственности Седьмого флота США.

На видеозаписи показан ход американских военных кораблей, кадры сопровождаются информацией о вооружении на борту каждого из них.

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Напомним, 9 апреля США отправили к берегам Кореи ударную флотилию, на что Пхеньян заявил о "готовности к войне". 11 апреля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что КНДР "ищет неприятностей", а также заявил, что США могут решить проблему Северной Кореи и без помощи Китая.

Утром 12 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Руководитель Китая призвал коллегу мирно решить корейский вопрос.