В Нигерии предотвратили теракты в посольствах США и Британии

Власти Нигерии предотвратили теракты в посольствах США и Великобритании, которые готовили боевики связанной с "Исламским государством" террористической группировки "Боко Харам". Об этом сообщило The Associated Press со ссылкой на нигерийские органы безопасности, передает РБК-Украина.

По данным нигерийских властей, "Боко Харам" разработала планы по нападению на посольства Британии и США, а также на других представителей интересов западных стран.

В частности, 25-26 марта по этому делу задержали пять человек в штате Бенуэ. Также сообщается, что правоохранительные органы узнали о подготовке терактов от задержанного боевика "Боко Харам".

В то же время посольства Британии и США пока не комментируют заявления нигерийских властей.

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Напомним, в Нигерии в течение семи лет в результате противостояния властей страны и "Боко Харам" погибли более 20 тыс. человек.