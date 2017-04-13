Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Видео Чуркин, оказывается, был интеллигентным тонким человеком

Видео Чуркин, оказывается, был интеллигентным тонким человеком

<span class="label red">Видео</span> Чуркин, оказывается, был интеллигентным тонким человеком
Экс - представитель РФ в ООН Виталий Чуркин \ Фото из открытых источников

Сейчас в ООН от РФ сидит, что называется, "реальный пацан"

13.04.17 1300
6000

Фрагмент выступления заместителя постоянного представителя РФ в ООН Владимира Сафронкова на заседании Совета Безопасности по сирийскому вопросу бьет все рекорды по просмотрам в сети.

"Еще раз прошу, в ваших выступлениях отныне Россию не оскорблять. Должны быть рамки приличия. Глаза не отводи!..", - заявил он.

Таким образом, Сафронков ответил на слова своего британского коллеги Мэттью Райкрофта, который обвинил Россию в злоупотреблении правом вето. 

Напомним, Фокус разбирался, как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду.

6
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Отношения между Москвой и Вашингтоном находятся "на дне"Великобритания заявила о возможном вмешательстве РФ и Китая в голосование за BrexitГрузия отказалась покупать российский газ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 3955
  2. Сложная партия. Гарри Каспаров о тайной сделке между Кремлём и Белым домом 15079
  3. Учить по-фински. Чему может научить украинцев финская школа 9381
  4. Долгожданный безвиз. Что нужно знать, отправляясь в ЕС 2555
  5. Социология Мордора: орки против Путина 2620
  6. В Киеве к россиянам относятся гораздо лучше, чем в Москве, — Владимир Жбанков 6408
  7. Многоходовочка "Томагавк". Как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду 26872
  8. Тень президента. Что скрывается за кулисами большой политики 3786
  9. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 37311
  10. Мир в когтях свободы. 10 лучших композиций месяца 953
  1. Казахстан начал готовиться к переводу алфавита на латиницу 5370 / 5985
  2. Трудовой кодекс 2.0. Кто на самом деле выиграет от принятия нового кодекса 2743 / 3325
  3. Трамп: Россия поддерживает в Сирии "животное" 2189 / 2454
  4. Экс-торнадовец проломил череп сокамернику 2130 / 2444
  5. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 2002 / 4033
  6. Минфин до конца мая определится с Приватбанком 1692 / 2412
  7. Турчинов показал запуск новых ракет с помощью мобильного командного пункта 1536 / 1894
  8. Укрпочта сменила имидж: появились новые логотип и слоганы 1365 / 1538
  9. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 1334 / 13764
  10. Аттестат с отличием. 100 лучших школ Украины 1257 / 37311
  1. Наша маленькая стая. Почему подростки становятся жертвами буллинга 20 / 4033
  2. Казахстан начал готовиться к переводу алфавита на латиницу 19 / 5985
  3. Неценные бумаги. Почему в Украине нет своих соросов и баффетов 17 / 246
  4. Высшее руководство Нафтогаза в прошлом году получило по 8,66 млн грн вознаграждения 13 / 1222
  5. За год в Украине на 100 тысяч безработных стало меньше 10 / 487
  6. Трудовой кодекс 2.0. Кто на самом деле выиграет от принятия нового кодекса 9 / 3325
  7. Трамп: Россия поддерживает в Сирии "животное" 6 / 2454
  8. До седьмого пота. Как придется работать в Украине по новому Трудовому кодексу 6 / 13764
  9. И нас вылечат. Что изменит медицинская реформа в Украине 6 / 3955
  10. Кличко передумал переименовывать проспект Победы 4 / 1159
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.