Экс - представитель РФ в ООН Виталий Чуркин \ Фото из открытых источников

Сейчас в ООН от РФ сидит, что называется, "реальный пацан"

Фрагмент выступления заместителя постоянного представителя РФ в ООН Владимира Сафронкова на заседании Совета Безопасности по сирийскому вопросу бьет все рекорды по просмотрам в сети.

"Еще раз прошу, в ваших выступлениях отныне Россию не оскорблять. Должны быть рамки приличия. Глаза не отводи!..", - заявил он.

Таким образом, Сафронков ответил на слова своего британского коллеги Мэттью Райкрофта, который обвинил Россию в злоупотреблении правом вето.

Напомним, Фокус разбирался, как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду.