Фрагмент выступления заместителя постоянного представителя РФ в ООН Владимира Сафронкова на заседании Совета Безопасности по сирийскому вопросу бьет все рекорды по просмотрам в сети.
"Еще раз прошу, в ваших выступлениях отныне Россию не оскорблять. Должны быть рамки приличия. Глаза не отводи!..", - заявил он.
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Таким образом, Сафронков ответил на слова своего британского коллеги Мэттью Райкрофта, который обвинил Россию в злоупотреблении правом вето.
Напомним, Фокус разбирался, как гениальный Путин вывел Трампа на чистую воду.