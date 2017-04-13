В КНДР предупредили иностранных журналистов: грядет "большое и важное событие"

Власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, быть готовыми к "большому и важному событию" в четверг, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

В настоящий момент в стране находятся около 200 журналистов из других государств.

По данным агентства, власти страны не стали раскрывать детали.

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Напомним, 9 апреля США отправили к берегам Кореи ударную флотилию, на что Пхеньян заявил о "готовности к войне". 11 апреля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что КНДР "ищет неприятностей", а также заявил, что США могут решить проблему Северной Кореи и без помощи Китая.