Россия снова наложила вето на резолюцию по Сирии

Уже в восьмой раз с начала войны в Сирии

Россия заблокировала очередную попытку Совбеза ООН осудить смертельную химическую атаку в Сирии и инициировать независимое расследование трагедии. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Москва уже в восьмой раз в течение шести лет войны в Сирии использует право вето.

Документ поддержали 10 членов Совбеза ООН, двое голосовали против (Россия и Боливия), трое воздержались (Китай, Эфиопия и Казахстан).

Напомним, 4 апреля 2017 года войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек. 6 апреля вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе.