В Приднестровье признали российский триколор "вторым государственным" флагом

В непризнанной "республике" считают, что это станет важным стимулом для экономической и политической интеграции с РФ

Флаг России стал "вторым государственным" в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Соответствующий закон принял местный парламент, сообщает Укринформ.

Отныне на всех государственных учреждениях региона будет вывешено два флага – российский и приднестровский. Последний – это флаг бывшей Молдавской ССР.

В пояснительной записке говорится, что использование на территории Приднестровья российского флага как "второго государственного" связано "со стремлением жителей региона присоединиться к РФ на основании результатов референдума 2006 года".

Также, по мнению авторов законопроекта, использование российского флага "станет важным стимулом для дальнейшей экономической и политической интеграции с РФ".

Напомним, 17 сентября 2006 года на территории Приднестровья был проведен "референдум", на котором за независимость непризнанной республики с ее последующим присоединением к Российской Федерации высказались 97% проголосовавших.

Молдова, ОБСЕ, Европейский Союз и ряд других международных организаций заранее объявили референдум незаконным и недемократичным.