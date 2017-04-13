Трамп: Россия – сильная, а США – очень-очень сильная страна

Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сравнил мощь России и США, обсуждая вопрос нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает 112 Украина.

"Путин - лидер России, Россия - сильная страна. Мы - очень-очень сильная страна. Посмотрим, что из этого всего получится", - заявил президент США.

Трамп вновь заявил, что возможность поладить с российским президентом Владимиром Путиным и Россией он считает "чудесной".

Напомним, отношения США и России резко обострились после американского ракетного удара по авиабазе войск Асада в Сирии. Атака была осуществлена в ответ на применение правительственными войсками химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего погибли 84 человека, в том числе и 27 детей.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в РФ 12 апреля констатировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся "на дне" и характеризуются серьезным недоверием.