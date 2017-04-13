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Главная » Мир » В Париже горела штаб-квартира Марин Ле Пен

В Париже горела штаб-квартира Марин Ле Пен

В Париже горела штаб-квартира Марин Ле Пен
Марин Ле Пен / Фото: politobzor.net

Ответственность за поджог взяла на себя группа "Борьба с ксенофобией"

13.04.17 111
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В Париже в здании, где находится штаб-квартира пророссийского кандидата в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, в ночь на 13 апреля произошел пожар. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на AFP.

Пожар возник на первом этаже здания, спасатели его локализовали.

Источники в полиции отметили, что возможной причиной пожара является умышленный поджог.

Группа "Борьба с ксенофобией" вышла на контакт с AFP и заявила об ответственности за поджог. По словам участников группы, они использовали для поджога коктейли Молотова. Они заявили, что сделали это в память о человеке по имени Лоик, которого активисты Национального фронта избили 10 лет назад.

"Это будет продолжаться каждый день до выборов", - добавил собеседник агентства.

Напомним, согласно данным соцопроса, опубликованным 25 марта, победу в первом туре выборов президента Франции предсказывают 39-летнему Эммануэлю Макрону. "Ни правый, ни левый" Макрон должен набрать в первом туре 26% и таким образом опередить лидера ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен (25%). Третье место опрос отдает кандидату правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийону (17%).

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