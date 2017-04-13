Асад заявил, что у Сирии нет химического оружия

Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что его страна не располагает химическим оружием.
"Мы не располагаем химическим оружием. Уже много лет. В 2013 году мы отказались от всего нашего арсенала", - заявил он в интервью агентству France-Presse, которое цитируют мировые СМИ.
"И даже если бы мы располагали таким оружием, мы бы никогда его не использовали", - добавил Асад.
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Он также заявил, что сообщения о якобы имевшей место химатаке в сирийском Идлибе, являются "стопроцентной фабрикацией".
"Определенно, 100% для нас, это фабрикация. У нас складывается впечатление, что Запад, в особенности, США, находятся в тесном сотрудничестве с террористами", - сказал он.
"Они сфабриковали всю эту историю, чтобы иметь повод для атаки", - добавил Асад.