Асад заявил, что у Сирии нет химического оружия

Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что его страна не располагает химическим оружием.

"Мы не располагаем химическим оружием. Уже много лет. В 2013 году мы отказались от всего нашего арсенала", - заявил он в интервью агентству France-Presse, которое цитируют мировые СМИ.

"И даже если бы мы располагали таким оружием, мы бы никогда его не использовали", - добавил Асад.

Он также заявил, что сообщения о якобы имевшей место химатаке в сирийском Идлибе, являются "стопроцентной фабрикацией".

"Определенно, 100% для нас, это фабрикация. У нас складывается впечатление, что Запад, в особенности, США, находятся в тесном сотрудничестве с террористами", - сказал он.

"Они сфабриковали всю эту историю, чтобы иметь повод для атаки", - добавил Асад.

Напомним, Россия снова наложила вето на резолюцию по Сирии.