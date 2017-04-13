Коалиция нанесла ошибочный удар по союзникам в Сирии, 18 погибших

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла ошибочный удар на севере Сирии, в результате которого погибли 18 бойцов Сирийской демократической армии (SDF). Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Центральное командование США заявило 13 апреля, что самолеты коалиции получили неправильные координаты от своих союзников для удара на юг от города Табка, где размещаются силы "Исламского государства".

Позже оказалось, что по этим координатам на самом деле располагалась передовая позиция Сирийских демократических сил. Инцидент произошел 11 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия снова наложила вето на резолюцию по Сирии

Силы SDF при воздушной и наземной поддержке со стороны возглавляемой США коалиции в последние недели окружили город Табка.

Напомним, США не планируют военную операцию против Асада.