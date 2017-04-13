Вооруженные силы Соединенных Штатов впервые за свою историю применили сверхмощную фугасную неядерную бомбу GBU-43/B против боевиков в Афганистане.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.
Удар нанесли в районе Ачин в провинции Нангархар. Эту информацию подтвердили в Пентагоне в четверг.
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По данным телеканала, снаряд сбросили, чтобы разрушить тоннели террористов ИГИЛ.
Интересно, что в США эту бомбу называют матерью всех бомб. Ее заряд равен 11 тоннам в тротиловом эквиваленте. Томагавкк - 400 кг в тротиловом эквиваленте. Это самый мощный в мире фугас.