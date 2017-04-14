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Главная » Мир » СМИ: США готовы нанести упреждающий удар по КНДР

СМИ: США готовы нанести упреждающий удар по КНДР

СМИ: США готовы нанести упреждающий удар по КНДР
Архивное фото

Американские эсминцы с "Томагавками" расположены неподалеку от Корейского полуострова

14.04.17 115
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США готовы нанести превентивный удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке, передает 112 Украина.

Неподалеку от Корейского полуострова США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа "Томагавк". Один из боевых кораблей расположен менее чем в 500 км от места ядерных испытаний КНДР. Кроме того, тяжелые бомбардировщики американских ВВС разместились на острове Гуам. Они, как подчеркивается, тоже готовы атаковать "по необходимости".

В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля - в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. Также высказывалась версия о возможности проведения нового ракетного пуска.

Напомним, 9 апреля США отправили к берегам Кореи ударную флотилию, на что Пхеньян заявил о "готовности к войне". 11 апреля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что КНДР "ищет неприятностей", а также заявил, что США могут решить проблему Северной Кореи и без помощи Китая.

Власти Северной Кореи, в свою очередь, отметили, что готовы отреагировать на любой режим войны, который пожелает США. 13 апреля руководство КНДР призвало иностранных журналистов, находящихся в стране, быть готовыми к "большому и важному событию".

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