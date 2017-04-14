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Главная » Мир » Глава ЦРУ: Wikileaks – негосударственная враждебная разведывательная служба

Глава ЦРУ: Wikileaks – негосударственная враждебная разведывательная служба

Глава ЦРУ: Wikileaks – негосударственная враждебная разведывательная служба
Майк Помпео / Фото: abcnews.com

Сайт наносит большой урон национальной безопасности США

14.04.17 60
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Сайт Wikileaks является враждебной для США организацией. Об этом заявил в четверг директор ЦРУ Майк Помпео, передает Украинская правда.

"Настало время назвать Wikileaks тем, чем она является: негосударственной враждебной разведывательной службой, которую часто поддерживают такие государственные игроки как Россия", - отметил он.

Помпео также добавил, что такие люди, как основатель Wikileaks Джулиан Ассандж и информатор этого сайта Эдвард Сноуден, нанесли большой урон нашей национальной безопасности. И они продолжают делать это в долгосрочной перспективе.

Напомним, сайт Wikileaks  7 марта опубликовал тысячи документов, якобы полученные из Центра кибер-разведки ЦРУ, которые открывают подробности инструментария кибершпионажа. 

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