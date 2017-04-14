Глава ЦРУ: Wikileaks – негосударственная враждебная разведывательная служба

Сайт Wikileaks является враждебной для США организацией. Об этом заявил в четверг директор ЦРУ Майк Помпео, передает Украинская правда.
"Настало время назвать Wikileaks тем, чем она является: негосударственной враждебной разведывательной службой, которую часто поддерживают такие государственные игроки как Россия", - отметил он.
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Помпео также добавил, что такие люди, как основатель Wikileaks Джулиан Ассандж и информатор этого сайта Эдвард Сноуден, нанесли большой урон нашей национальной безопасности. И они продолжают делать это в долгосрочной перспективе.
Напомним, сайт Wikileaks 7 марта опубликовал тысячи документов, якобы полученные из Центра кибер-разведки ЦРУ, которые открывают подробности инструментария кибершпионажа.