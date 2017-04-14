В метро Атланты в США произошла стрельба, один человек погиб, трое ранены

В США неизвестный устроил стрельбу в метро Атланты в штате Джорджия. По предварительным данным, один погиб, трое ранены. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Euronews.com.

Инцидент произошел на станции 13 апреля около 16:30 по местному времени (23:30 по Киеву).

По данным свидетелей, мужчина, около 30 лет, начал без разбора стрелять в пассажиров поезда.

На место ЧП оперативно прибыли стражи порядка и задержали нападавшего. Станция была временно закрыта для входа и выхода.